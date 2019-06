In Schaarbeek aangereden meisje stabiel, verdachte opgepakt

De politie heeft een verdachte gearresteerd, nadat donderdagochtend in Schaarbeek een meisje van veertien zwaargewond geraakte bij een aanrijding. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar.

Om 18 uur maakte het Brusselse parket bekend dat M.Y, geboren in 1991, als verdachte werd gearresteerd voor de aanrijding met vluchtmisdrijf op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat. Daarbij raakte een 14-jarig meisje zwaargewond. 'Ze verkeerde tijdelijk in levensgevaar, maar haar toestand zou nu stabiel zijn', bevestigde het Brusselse parket tegenover VRT.

‘Na zijn verhoor zal de procureur beslissen of hij al dan niet ter beschikking gesteld wordt van het parket van de procureur des Konings te Brussel’, aldus het parket.

Het slachtoffer was op weg naar school toen ze bij het oversteken door een auto werd gegrepen. Volgens het parket moet onderzoek nog duidelijkheid brengen over de exacte omstandigheden van de aanrijding. ‘Uit de getuigenverklaringen kon niet eenduidig worden afgeleid of het slachtoffer overstak op het zebrapad of niet.’

Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek, verklaarde eerder tegenover VRT dat er camerabeelden werden gemaakt van het ongeval.