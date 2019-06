De oplichter getuigt

In de actua-programma’s veel aandacht voor de IS-kinderen die gerepatrieerd worden, en voor de aankomst van Eden Hazard bij de Spaanse voetbalclub Real Madrid. National Geographic reconstrueert de zaak rond Bernie Madoff, een van de grootste oplichters ooit.

TERZAKE

Canvas 20 uur

Rudi Vranckx komt vertellen over de zes IS-kinderen die door ons land gerepatrieerd worden uit Syrië. Lia Van Bekhoven vertelt vanuit Londen over de strijd voor de opvolging van Brits premier Theresa May. En hoe staat het met de Waalse regeringsvorming? Pieterjan De Smedt probeert enkele Waalse kopstukken voor de camera te krijgen.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30 uur

Ook criminologe Marion Van San en Christophe Busch van de Dossin-kazerne laten hun licht schijnen over de repatriëring van de IS-kinderen. Met de Belgisch-Oekraïense gewezen Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva wordt gepraat over de populaire reeks Chernobyl. Professor Filip Raes (KU Leuven) vertelt over zijn onderzoek naar de donkere kanten van meditatie.

FURY

Q2 20.35 uur

Deze oorlogsfilm speelt zich bijna helemaal af in een Amerikaanse tank in de Tweede Wereldoorlog. Het wordt af en toe ondraaglijk claustrofobisch. Ook omdat Brad Pitt en Shia LaBeouf die enge ruimte moeten delen.

BERNIE MADOFF: IN HIS OWN WORDS

National Geographic 21 uur

Dit is een reconstructie van wat de geschiedenis zal ingaan als de grootste Amerikaanse financiële fraudezaak ooit. Naast slachtoffers en medewerkers mag ook oplichter Bernie Madoff zijn zegje doen, weliswaar via opnames van zijn ondervragingen door de FBI.

TELEFACTS ZOMER

VTM 22.05 uur

Vanavond wordt Eden Hazard officieel voorgesteld in het stadion Bernabeu van Real Madrid en daar speelt Telefacts Zomer op in. Voor Hazard is zijn transfer een jeugddroom die werkelijkheid wordt. In de reportage komen behalve Eden zelf ook zijn ouders, zijn broers Kylian en Thorgan en een aantal Rode Duivels zoals Christian Benteke, Marouane Fellaini en Michy Batshuayi aan het woord.

CAN YOU FEEL IT - HOW DANCE MUSIC CONQUERED THE WORLD

Canvas 23 uur

Van Chicago house over Detroit techno tot de clubs op Ibiza en de dj’s van nu. Het kan misplaatste nostalgie zijn, maar deze reeks over de ontwikkeling van housemuziek is uitstekend. In deze laatste aflevering, over ‘dj’s als megasterren’, komen die wereldsterren gewoon zelf aan het woord.