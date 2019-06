België mag negenduizend tickets verkopen voor Olympische Spelen 2020

Voor het Belgische publiek zijn er 9.000 tickets beschikbaar voor de Olympische Spelen van volgend jaar in de Japanse hoofdstad Tokio.

De tickets zijn vanaf volgende week donderdag te koop op de website van het officiële ticketbureau Eventeam. Vanaf mei 2020 worden de kaartjes op het aangegeven adres in een verzegelde enveloppe bezorgd.

De tickets worden ingedeeld in vijf prijscategorieën. Categorie A-plaatsen zijn het best gesitueerd, categorie E-plaatsen zijn het hoogst gelegen in de tribunes. Wie een atletiekfinale wil bijwonen in de A-categorie, moet 1.099 euro neertellen. De ticketprijzen voor de openingsceremonie variëren van 116 tot 2.473 euro. Naast de wedstrijdtickets worden ook pakketten (tickets plus transport) aangeboden.

Op 9 mei ging de eerste fase van de ticketverkoop voor de Spelen in Tokio van start. Die eerste fase, waarin alleen inwoners van Japan zich konden aanmelden, eindigde op 28 mei. Op 20 juni wordt, na een loting, duidelijk wie welk kaartje krijgt.

‘Bij elke Olympische Spelen stelt het thuisland een eigen kiescommissie samen’, vertelt Pierre-Charles Vanneste van Eventeam. ‘Dit jaar kiest die van Tokio welk land hoeveel tickets kan verkopen. Per discipline vragen wij aan hoeveel tickets we zouden willen, maar het is de organisatie die de knoop doorhakt.’

Aspecten zoals de grootte van het land, de afstand tot het thuisland, de capaciteit van het thuisland en het aantal geselecteerde atleten worden in beschouwing genomen om tot het uiteindelijk getal te komen.