Vlaams Belang wil tekst en uitleg over repatriëring IS-weeskinderen

Vlaams Belang wil dat de regering in lopende zaken in het parlement uitleg geeft over de beslissing om zes kinderen van Belgische IS-strijders terug te halen naar België. De uiterst-rechtse partij meent dat de regering haar afspraken niet nakomt.

‘De regering heeft in deze aangelegenheid in het verleden beslist dat er alleen sprake kon zijn van het terughalen van kinderen tot 10 jaar. Bovendien zouden de Belgische autoriteiten zelf op geen enkel vlak actief optreden om die kinderen terug naar dit land te krijgen. Volgens de berichten die de ronde doen, zouden er onder de zes kinderen die zouden worden teruggehaald, twee 14-jarigen zijn en zelfs een meerderjarige persoon van 18 jaar. Bovendien ziet het er wel degelijk naar uit dat de Belgische administratie actief optreedt om die personen naar dit land over te brengen’, zegt Vlaams Belang in een persbericht.

‘Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de regering in lopende zaken hier haar boekje te buiten gaat. Zij is in alle geval aan het parlement dringend tekst en uitleg verschuldigd over alle stappen die zij en de administratie in deze aangelegenheid hebben ondernomen en om welke personen het precies gaat’, zegt verkozen Kamerlid voor Vlaams Belang Barbara Pas.

Vlaams Belang zal ‘zodra dat mogelijk is, met spoed vragen’ dat de commissie van Buitenlandse Betrekkingen daarover wordt samengeroepen. ‘Het mag wat ons betreft duidelijk zijn dat hiermee een gevaarlijk spel wordt gespeeld en dat het welzijn van enkele kinderen, hoe delicaat dat ook is en hoe jammer ook voor deze kinderen, niet opweegt tegen de veiligheid van de hele samenleving’, zegt Pas.