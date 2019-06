Hevige hinder op Antwerpse Ring na ongeval: ‘De avondspits loopt in het honderd’

Op de Antwerpse Ring is het lang aanschuiven na een ongeval net voor Antwerpen-Zuid. Bij het ongeval zat een van de bestuurders gekneld, die moest bevrijd worden. ‘Tijdens de avondspits in en rond Antwerpen zullen de pendelaars hier nog heel veel last van ondervinden. Die loopt in het honderd’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.