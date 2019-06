Studenten Antwerpse modeacademie maken brillen voor Komono

Het Belgische accessoirelabel Komono werkte samen met vier masterstudenten om een capsulecollectie brillen te ontwikkelen.

Vier studenten kregen de kans om hun eindwerk direct op de markt te brengen. De Zuid-Koreaanse Grace Hyejin Kim (26) liet zich inspireren door de winter en haar gevoel van eenzaamheid. ‘Als internationale student verlang ik soms naar mijn familie en voel ik me soms eenzaam’, zegt ze. Ze laat zich vooral inspireren door dagelijkse interacties.

Voor de Belg Nick Haemels (25) was de film ‘Ex Machina’ een bron van inspiratie. ‘Het idee om met een masker te werken voor dit project trok me aan’, zegt Haemels.

Linus Leonardsson (22) uit Zweden vond een idee in het leven van een tiener die in een volwassen wereld wil passen. Zijn idee vindt plaats in een rave in een bos in Stockholm en verbindt de cultuur van rave met het behouden van de natuur.

‘Ik wou het effect van make-up creëren’, zegt de Belg Quiten Mestdagh (23). ‘Make-up wordt aangebracht op de huid, maar ik wou dat transformeren naar iets dat je gemakkelijk kan afzetten’.

De brillen kosten 150 euro per stuk en zijn beschikbaar via de website van Komono en in de winkel in Antwerpen. Online zijn enkele stukken al volledig uitverkocht, voor andere is de voorraad beperkt.