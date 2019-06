Ongelofelijk: Wout van Aert wint nu ook massasprint in de Dauphiné!

Wout van Aert heeft de dag na zijn tijdritzege nu ook de vijfde rit in de Dauphiné gewonnen, hij was in Voiron de snelste in een massasprint. De alleskunner haalde het voor de Ier Sam Bennett en de Fransman Julian Alaphilippe, en zit zo nog steviger in de groene en witte trui. De Brit Adam Yates (Mitchelton-SCOTT) blijft aan de leiding in het algemene klassement.