Drie topchefs verzorgen menu op ‘WeCanDance’

Voor het driedaagse dancefestival WeCanDance in Zeebrugge werkt de organisatie dit jaar samen met drie topchefs en West-Vlaamse landbouwers.

‘Hiermee willen we aantonen dat lekker, gezond en lokaal perfect kan samengaan met een festival’, zegt organisator Bart Roman.

WeCanDance is al enkele jaren een vaste waarde op het strand van Zeebrugge. Het festival focust niet alleen op muziek, maar zet ook in op mode en gastronomie. Voor de zevende editie gaan de organisatoren een samenwerking aan met drie topchefs om drie terroirgerechten uit te werken.

Nicolas Decloedt van Humus x Hortense, Willem Hiele van het gelijknamige restaurant en Sean Uytterhaegen van Carcasse/Dierendonck creëerden elk een gerecht met uitsluitend lokale producten afkomstig van Dierendonck Farm in Veurne en Le Monde des Mille Couleurs in Dikkebus. ‘Het resultaat zijn drie 100 procent Belgische signatuurgerechten die te proeven zijn in onze nieuwe Farm to Table-tent’, zegt Roman.

Hiervoor deden de organisatoren een beroep op experten in de korte keten, waaronder #Boerentrots. Dat is een beweging die duurzaamheid en kwaliteit van lokale boeren in de kijker zet. Ook Terroir is partner van het festival. Dat project onderzoekt het gebruik en de kennis van duurzame, soms vergeten terroirproducten.

Het dance- en elektrofestival WeCanDance vindt plaats van 9 tot 11 augustus op het strand van Zeebrugge.