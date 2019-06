De Conservatieve parlementsleden scharen zich steeds meer achter Boris Johnson als de man die Theresa May moet opvolgen. In de eerste ronde haalde hij veruit de meeste stemmen.

De afvallingsrace om Theresa May op te volgen is begonnen. Vanochtend mochten de 312 Conservatieve parlementsleden een eerste keer stemmen over de tien kandidaten die zich begin deze week officieel hadden ...