Berichtenapplicatie in Hongkong krijgt te maken met cyberaanval, vermoedelijk vanuit China

Te midden van de clash tussen de Hongkongse bevolking en de regering over een nieuwe uitleveringswet, ondervond berichtenservice Telegram een cyberaanval. De CEO van Telegram tweette dat de oorsprong van de aanval waarschijnlijk in China ligt.

De berichtenservice, vergelijkbaar met WhatsApp, werd woensdag het slachtoffer van DDoS of Distributed Denial of Service. Daarbij worden eerst toestellen van gebruikers door malware – schadelijke software zoals virussen – gehackt. Die aangetaste toestellen, of bots, vormen dan samen een botnet die het systeem door zinloze verzoeken aan de server ernstig kunnen verstoren. Om de cyberaanval de bestrijden moet het aartsmoeilijke onderscheid gemaakt worden tussen bots en gewone gebruikers.

Telegram tweette dinsdag dat ‘door een krachtige DDoS-cyberaanval de verbinding in Amerika en andere landen problemen kan ondervinden’. Op hun pagina legde het bedrijf de situatie uit aan de hand van een metafoor. ‘Stel je voor dat er een heleboel mensen voor kruipt in de rij van McDonald’s, en allemaal een Whopper (die andere keten Burger King verkoopt) bestelt. De server blijft aan elke klant vertellen hoe ze niet in de juiste winkel zitten, maar hierdoor kom jij niet aan bestellen toe.’

We’re currently experiencing a powerful DDoS attack, Telegram users in the Americas and some users from other countries may experience connection issues. — Telegram Messenger (@telegram) June 12, 2019

CEO Pavel Durov reageerde op Twitter dat de IP-adressen van de cyberaanval afkomstig zijn van China. ‘Dit geval is geen uitzondering’, voegde hij daaraan toe. Intussen meldde Telegram op Twitter dat de situatie ‘stabiel’ is.

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception. — Pavel Durov (@durov) June 12, 2019

In 2014, toen de spanningen in Hongkong ook hoog opliepen door de Umbrella-beweging, ontzegde de Chinese regering ook al de toegang tot Instagram op het vasteland.