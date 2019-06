Club Brugge bevestigt vertrek Wesley Moraes naar Aston Villa, blauw-zwart vangt recordbedrag

Wesley Moraes (22) verlaat Club Brugge en trekt naar Aston Villa in de Premier League. Blauw-zwart heeft donderdagavond bevestigd dat beide clubs een akkoord bereikt hebben. De Braziliaanse spits zou Club een recordbedrag van 25 miljoen euro opleveren.

De transfer is wel nog onder voorbehoud. Wesley moet immers nog een werkvergunning in Engeland verkrijgen vooraleer hij voor Aston Villa kan uitkomen. Hij moet ook nog slagen voor zijn medische tests.

Wesley kwam in 2016 bij Club Brugge. De afgelopen twee seizoenen ontpopte hij zich tot absolute sterkhouder. Hij was als targetman levensbelangrijk in het spel van Club en scoorde ook vitale doelpunten in de Champions League.

Met 25 miljoen euro is Wesley alvast de duurste uitgaande transfer ooit bij Club en de duurste versterking voor Villa. Wesley evenaart ook Youri Tielemans, die twee jaar geleden voor dezelfde som door AS Monaco werd weggehaald bij RSC Anderlecht.