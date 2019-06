Proximus zet in op tv en games

Proximus lanceert een nieuwe televisie-interface en een nieuwe decoder. Daarmee zal je zelfs kunnen gamen.

Proximus moderniseert zijn televisieaanbod, onder de naam Proximus Pickx. Dat kondigde ceo Dominique Leroy vanochtend aan op een groot evenement van het bedrijf. De interface van Proximus’ tv-platform krijgt daardoor een grondige make-over. ‘Op elk moment zijn er zo’n 20.000 programma’s beschikbaar om naar te kijken’, stelde Guillaume Boutin, directeur van de consumentenafdeling. Denk maar aan live tv, uitgesteld televisie kijken en allerhande video op aanvraagdiensten, van Netflix tot Youtube.

Daardoor ziet de kijker door de bomen het bos niet meer. Pickx moet daaraan tegemoetkomen, met een vereenvoudigde interface. Die groepeert programma’s onder secties zoals tv-programma’s, films, series, muziek en sport. Het aanbod wordt bovendien ook gepersonaliseerd, op basis van het eerdere kijkgedrag. Pickx draait op zowel de tv-decoder, de computer als op smarthpones en tablets. De interface lijkt bijzonder hard op de nieuwste tv-interface van concurrent Telenet.

Proximus wil van zijn tv-platform graag een ‘one stop shop’ maken voor de kijker, zodat die in Pickx al zijn ‘videocontent’ terugvindt, op welk platform die programma’s ook te vinden zijn. Zo is het de bedoeling dat binnen de Pickx-omgeving ook programma’s uit de Netflix-catalogus te zien zullen zijn. Al zal dat pas in een latere fase daadwerkelijk gebeuren, lichtte een Pickx-ontwikkelaar toe. Netflix verplicht Proximus wel om zijn programma’s een apart plaatsje in de interface te geven. Een Netflix-reeks als Stranger Things mag dus niet lukraak opduiken in een lijstje programma’s van Vlaamse tv-zenders, of van Proximus’ eigen videoaanbod.

Decoder & games

Samen met de nieuwe interface lanceert Proximus ook een nieuwe tv-decoder. Het toestel draait een versie van Android, waardoor gebruikers er tal van apps op zullen kunnen downloaden uit Googles Play Store, zoals YouTube en Spotify.

De decoder, die deze zomer zal worden getest bij klanten, kan via stembesturing worden bediend. Net zoals de nieuwe decoder die Telenet zopas lanceerde. Het toestel ziet er fysiek ook net zo uit als Telenets nieuwste decoder. Volgens Dominique Leroy zullen de innovaties in elk geval niet leiden tot een hogere prijs voor de consument.

Met de nieuwe decoder zal je ten slotte ook kunnen gamen. Proximus sloot daarover een overeenkomst met de Franse gaming-startup Shadow. Die biedt een gaming-pc aan via het internet: met een abonnementsformule huur je dan een computer die ergens in een datacenter draait en waarop je je eigen (digitale) games kunt installeren. Via de Shadow-app op Proximus’ decoder kan je de games over het internet streamen naar je huiskamer.

Het concept van Shadow verschilt van andere ‘streaming gaming’-initiatieven, zoals het recent voorgestelde Google Stadia, doordat het geen games-abonnement aanbiedt. Het levert in feite alleen een gaming-pc ‘in the cloud’, waarop gamers hun eigen, gekochte, games kunnen laten draaien. Hun voordeel is dat ze dan niet continu een nieuwere, betere computer moeten kopen om de nieuwste games te kunnen draaien.

Proximus kon nog geen details vrijgeven over de samenwerking met Shadow. Het kon nog niet zeggen wanneer de dienst beschikbaar zou zijn, hoeveel hij zou kosten en of de virtuele Shadow-pc’s in Proximus’ Belgische datacenters zouden draaien of niet. Dat is niet onbelangrijk: hoe dichter het datacenter bij de gamer zit, hoe lager de vertraging op het signaal. Iets wat voor intensieve multiplayergames, zoals shooters, erg belangrijk is.

Volgens technologiedirecteur Geert Standaert is niets onmogelijk, merkte hij na de voorstelling op. Een virtuele Shadow-machine in Proximus’ datacenter combineren met Proximus’ nieuwe, supersnelle glasvezelnetwerk, zou volgens hem ‘een hele mooie usecase’ kunnen zijn.