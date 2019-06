Eden Hazard (28) is donderdagavond voorgesteld als nieuwe speler van Real Madrid. Hazard maakte zich meteen populair bij de tienduizenden fans die naar het Santiago Bernabeu-stadion waren gekomen om zijn eerste baltoetsen in het shirt van de Galácticos te aanschouwen.

'Hola todos', waren de eerste woorden van Eden Hazard in Santiago Bernabeu. Hij ging verder in het Frans. 'Het is altijd mijn droom geweest om een speler te worden van Real Madrid. Ik wil nu vooral op dit veld staan. Bedankt aan iedereen.'

Nadat Hazard zijn kostuum had gewisseld voor een Real Madrid-outfit, trok de Rode Duivel op de tonen van het clublied het veld op. 'Un Galáctico' scandeerde het bijna volle stadion ter verwelkoming. Hazard trapte als bedanking wat ballen de tribune in. Hij nam ook rustig de tijd om zelf wat beelden te maken met zijn smartphone. Tijdens het poseren wordt Hazard door de fans toegeroepen dat hij het embleem van de club moet kussen, waarop de Belg gewillig gehoorzaamt.

Ook in het stadion kreeg Hazard tijd om iets te zeggen. 'Bedankt iedereen. Hala Madrid', kende de Belg de strijdkreet van de Real-fans al. Daarop trok Hazard de catacomben weer in om vragen van de pers te beantwoorden.

Op de voorstelling hield Hazard zijn nieuwe shirt vast, maar daarop prijkte nog geen rugnummer. Dat was nochtans de meest gestelde vraag bij de supporters in aanloop naar de officiële presentatie van de Rode Duivel. Hazard wilde zelf graag nummer 10, maar dat wordt al ingenomen door de Kroatische middenvelder Luka Modric. 'Ik heb hem via mijn voormalige ploegmaat bij Chelsea, Mateo Kovacic, gevraagd of ik het nummer mocht hebben. Hij zei nee', grapte Hazard. 'Maar voor mij is het belangrijker dat ik voor de club speel waarvan het embleem op de voorkant van het shirt staat.' Gefluisterd wordt dat Hazard daarom nummer 7 zou krijgen, dat ooit nog toebehoorde aan Cristiano Ronaldo.

Record van Cristiano Ronaldo gebroken?

Rond 18.30 uur zette Hazard officieel zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij Real Madrid, nadat hij eerder zijn medische testen tot een goed einde bracht. De Rode Duivel komt over van het Engelse Chelsea voor naar schatting 100 miljoen euro.

50.000 fans kwamen opdagen in het Santiago Bernabeu-stadion. Daarmee kwam Hazard niet in de buurt van het record van Cristiano Ronaldo heeft gebroken, die 70.000 supporters zag verschijnen voor zijn presentatie.