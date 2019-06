Meteen kraker op eerste speeldag in Premier League, kalender (met voor het eerst korte winterstop!) voorgesteld

Vicekampioen en Champions League-winnaar Liverpool start het nieuwe seizoen in de Premier League op vrijdag 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen promovendus Norwich City, zo bleek donderdag bij de voorstelling van de kalender.

Zaterdag 10 augustus gaat landskampioen Manchester City met Kevin De Bruyne op bezoek bij West Ham United en ontvangt Champions League-finalist Tottenham Hotspur in zijn nieuwe stadion Aston Villa. De openingsspeeldag is meteen al goed voor een eerste kraker, zondag 11 augustus zakt Chelsea in het jaar één na Eden Hazard immers naar Old Trafford af voor een clash met Manchester United. Voor ManU-coach Ole Gunnar Solskjaer kondigt de competitiestart zich als lastig aan, met ook nog duels tegen Arsenal en Liverpool in de eerste twee maanden. Mauricio Pochettino speelt met de Spurs voor eind augustus uitwedstrijden bij City en Arsenal.

Korte “winterstop”

Voor het eerst is er een korte winteronderbreking voorzien in de Premier League. In de eerste twee weekends van de maand februari zullen telkens slechts vijf Premier League-matchen worden gespeeld, zodat elke club een week vrij heeft.

De eerste speeldag:

9 augustus:

Liverpool - Norwich City

10 augustus:

West Ham - Manchester City

Bournemouth - Sheffield United

Burnley - Southampton

Crystal Palace - Everton

Leicester City - Wolves

Watford - Brighton

Tottenham - Aston Villa

11 augustus:

Newcastle United - Arsenal

Manchester United - Chelsea