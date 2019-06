Meisje (14) in levensgevaar na vluchtmisdrijf in Schaarbeek

In Schaarbeek is donderdagochtend rond 8 uur een meisje van veertien levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat. Het meisje stak de straat over en werd gegrepen door een automobilist.

De automobilist pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf en wordt nog steeds opgespoord door de politie, zo bevestigt een woordvoerder van de politiezone Brussel Noord aan De Standaard.

Volgens een woordvoerder van de lokale politiezone Brussel-Noord verkeert het meisje in levensgevaar, al nuanceert hij dat het om een eerste voorzichtige prognose gaat die werd gesteld door de ambulanciers.

Of het meisje overstak via het zebrapad toen ze werd aangereden, is nog niet duidelijk. ‘De precieze omstandigheden van het ongeval worden nu nog onderzocht’, aldus de woordvoerder. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval, terwijl de politie alles in het werk stelt om de gevluchte bestuurder op te sporen.