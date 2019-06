Di Rupo zalft en slaat over mogelijke regering met N-VA

PS-voorzitter Di Rupo lijkt nu toch minder stellig een mogelijke coalitie met N-VA af te wijzen. In een gesprek met de RTBF zei hij ‘geen partij te willen uitsluiten’, al maakte hij meteen daarna in een tweet duidelijk maar een koele minnaar van die optie te zijn.

‘Mensen vragen oplossingen voor hun alledaagse problemen, zoals de koopkracht, bijkomende inkomsten het veilig stellen van de gezondheidszorg... Ze vragen niet om ons op een nieuwe staatshervorming te storten. We moeten er alles aan doen om dat te vermijden’, zei Di Rupo tijdens een uitzending van Matin Première.

Gevraagd naar wat hij zou doen als N-VA de communautaire eisen zou laten vallen, zei Di Rupo in de radiouitzending dat we in dat geval ‘een heel nieuw universum betreden.

De oud-premier zei geen partijen te willen uitsluiten, maar hij was wel duidelijk: ‘We proberen mee te werken aan de vorming van een federale regering, die kan regeren zonder zich over institutionele vraagstukken te moeten buigen’.

Maar een tweet die een uur na het interview is verstuurd, toont aan dat een regering met N-VA zeker niet de voorkeur van Di Rupo geniet. ‘De PS wenst niet te regeren met N-VA’, klonk het. Maar een definitief veto spreekt hij met die bewoording ook niet uit.

Que ce soit clair : le PS ne souhaite pas gouverner avec la N-VA. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 13 juni 2019

Tijdens de verkiezingscampagne sloot zowel de PS als de N-VA uit dat de twee partijen met elkaar zouden gaan regeren. Na 26 mei bleven de twee elk de grootste formatie in hun landsgedeelte: de N-VA in Vlaanderen, de PS in Franstalig België. ‘Ik neem akte van de politieke realiteit sinds de verkiezingen. Ik stel geen exclusieven’.

N-VA zwijgt

Theo Francken, die voor N-VA mee de federale onderhandelingen voert, wil er zich niet over uitspreken of een eventuele samenwerking met de PS mogelijk is. Toen hij daar vanmorgen vragen over kreeg in De Ochtend op Radio 1, verwees hij consequent door naar de discretie rond de onderhandelingen.