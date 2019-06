VRT-journalist Riadh Bahri stapt in het huwelijksbootje

VRT-journalist Riadh Bahri heeft op Twitter heuglijk nieuws aangekondigd. Binnenkort stapt hij namelijk in het huwelijksbootje met zijn vriend Niels.

‘Dienstmededeling: ik ga trouwen volgend jaar. Hij zei volmondig ‘ja’’, zo kondigde de journalist zijn verloving met zijn Hasseltse vriend op Twitter aan. Daarbij een foto van de ring die hij aan zijn verloofde gaf, maar ook van het exemplaar dat hij voor zichzelf kocht. ‘Omdat het kan’, was daarbij de redenering. Op beide ringen staan de letters N en R, voor Niels en Riadh. ‘Nog meer dan ooit overtuigd om deze stap te zetten. Actueler dan ooit!’, schreef hij.

Daarmee verwees hij naar Pride Month: de maand juni staat dit jaar volledig in het teken van de LGBTQ+-gemeenschap. Vroeger was hij er niet zo voor te vinden, maar de laatste jaren kan je hem wel terugvinden op een prideparade. Volgens hem is het belangrijk dat mensen blijven hameren op gelijke rechten en emancipatie. Bahri heeft het op dat vlak persoonlijk niet gemakkelijk gehad. De relatie met zijn vader nam een serieuze duik toen hij zich openlijk outte als homo. Maar ondertussen heeft zijn vader dat wel leren accepteren.