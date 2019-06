VS voeren militaire aanwezigheid in Polen op

Polen is akkoord om een basis te bouwen voor 1.000 Amerikaanse troepen, zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. ‘De Poolse regering zal daarvoor betalen’, aldus Trump tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Poolse president Andrzej Duda. Trump en Duda ondertekenden woensdag een gezamenlijke verklaring voor defensiesamenwerking.

De Poolse president zei dat de VS hun militaire aanwezigheid in het land zullen opvoeren. Momenteel zijn 4.500 Amerikaanse soldaten gelegerd in het land, aldus Duda. Trump had eerder nog gezegd dat hij overwoog om 2.000 bijkomende soldaten naar het land te verplaatsen uit andere Europese landen, maar had ook opgemerkt dat er nog geen definitieve beslissing was gevallen. Polen ziet de extra troepen als een manier om Rusland af te schrikken.

Polen zal ook 32 F-35-gevechtsvliegtuigen kopen, aldus Trump in de Rozentuin van het Witte Huis. Eerder keek hij samen met Duda toe hoe een F-35 boven het Witte Huis een demonstratievlucht uitvoerde. Beide landen sloten ook twee nieuwe energieakkoorden, waarbij Polen meer Amerikaans gas zal aankopen.

‘Duitsland beschermen tegen Rusland’

Tijdens de ontmoeting met Duda, nog voor de persconferentie, had Trump ook al gezegd dat hij overweegt Amerikaanse sancties te gebruiken om de bouw te stoppen van de Nord Stream 2-gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. ‘We beschermen Duitsland tegen Rusland, en Rusland krijgt miljarden en miljarden dollars van Duitsland’, aldus Trump. Hij zei weliswaar niet tegen wie de sancties gericht zouden zijn. Trump zei ook dat hij de Russische president Vladimir Poetin zal ontmoeten op de G20-top in Japan.