De Standaard zoekt getuigenissen over ‘onhandelbare’ leerlingen

De binnenlandredactie van De Standaard is op zoek naar getuigenissen: bent u een leerkracht die weet hoe het voelt als kinderen woede-uitbarstingen in de klas hebben?

Meer en meer kinderen met gedragsproblemen op school worden geschorst, zelfs in het lager. Agressief of onhandelbaar gedrag is meestal de uiting van een zorgvraag. Vorige zaterdag lieten we ouders vertellen hoe de situatie op school escaleert.

Nu zoeken we leerkrachten, in het bijzonder uit het lager onderwijs, die vanuit hun ervaring vertellen hoe het is om een kind met gedragsproblemen in de klas te hebben.

Wij zouden daarover graag met u praten. Mail naar binnenland@standaard.be met in het onderwerpveld ‘Geschorste leerling’. Dank voor uw reactie.