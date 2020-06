Voor de opvang van de kinderen schakel ik mijn gepensioneerde moeder in. Ik betaal haar daarvoor een vergoeding. Mag ik die kosten ingeven in het vak voor opvang kinderen? Vanaf welk bedrag wordt zij daarop belast?

De belastingvermindering voor de kosten van kinderopvang is alleen van toepassing op opvang door een erkende instelling of onthaalouder (code 1384-71 in Vak X). Voor opvang door een familielid dat niet ...