In mijn aandelenportefeuille zitten ook buitenlandse aandelen, waarvan er een aantal in dollar worden uitbetaald. Welke wisselkoers mag ik gebruiken om de betaalde roerende voorheffing te recupereren?

De fiscus publiceert elk jaar de ‘referentiewisselkoersen’ die men gemakkelijkheidshalve kan gebruiken om een inkomen in een andere munt, om te rekenen naar euro. Een dollar was in 2019 ...