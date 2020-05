Mijn dochter van 13 heeft een fiche 281.50 ontvangen omdat ze prijzengeld bij paardrijden heeft gewonnen. De opbrengst daarvan ligt echter lager dan de kosten die we hebben gemaakt. Kunnen we vermijden dat ze hierop belast wordt?

De fiche 281.50 moet worden opgemaakt voor commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen ...