Vandaag start Tournée Minerale, een actie waarbij het de bedoeling is om mensen aan te sporen om een maand lang geen alcohol te drinken. Wat kan je doen als je je alcoholgebruik wil aanpakken? Paul Van Deun is voorzitter van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) en geeft in de video hierboven het antwoord.

