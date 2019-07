Federale regering

Slechts handvol ministers van

Zweedse coalitie haalt eindstreep

2 juli 2019 wle

Nu ook premier Charles Michel (MR) de deur achter zich dichttrekt, is de leegloop van zijn regering compleet. Het ziet er naar uit dat slechts zeven ministers die bij het begin de eed aflegden, ook effectief zullen afzwaaien. Tien anderen zijn al vertrokken. Of Michel de eindstreep haalt, hangt er van af dat er al een nieuwe regering is voordat hij op 1 december de nieuwe Europese President wordt.