Wat zijn de gevolgen nu Delphine Boël erkend is als kind van koning Albert?

Delphine Boël heeft recht op een erfenis en kan volgens sommigen, het is voer voor debat, ook prinses worden. Zelf zei ze eerder dat de titel haar niet interesseert.

Als officieel kind van koning Albert zou Delphine Boël om te beginnen recht hebben op een deel van zijn erfenis. Zelfs al heeft Boël van in het begin benadrukt dat het haar noch om de centen, noch om de titel van prinses te doen was.

‘Als het DNA matcht, dan is Delphine Boël een echte erfgename’, legde advocate Ann Maelfait eerder uit aan VRT NWS. ‘Wettelijk gezien heeft ze daarop dan evenveel recht als de andere kinderen.’ Koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid zullen straks dus misschien een vierde erfgename naast zich moeten dulden.

Al zal Boël niet noodzakelijk een even groot deel ontvangen als hen. ‘Koning Albert kan haar zoveel als mogelijk onterven. In dat geval heeft ze alleen nog recht op het deel van de erfenis waarvoor je niet kan onterfd worden’, vervolgde Maelfait. In het geval van Boël zou dat neerkomen op een achtste van de erfenis.

Het Nieuwsblad wist eerder al dat Albert en Paola enkele jaren geleden al hun testament hebben herschreven, volgens ‘goed ingelichte bronnen’ onder meer omdat ze er toen al rekening mee hielden dat ze dit proces konden verliezen.

Wordt ze dan ook prinses?

Die vraag lijkt de experts te verdelen: de ene zegt overtuigd dat dat bij een DNA-match zo is, anderen houden een slag om de arm. Het hangt af van de wijze waarop een Koninklijk Besluit uit 2015 wordt geïnterpreteerd, waarin staat wie de titels van prins en prinses mogen dragen.

Alain De Jonge, een van de advocaten van Boël, liet eerder aan Het Nieuwsblad weten dat die vraag wat hen betreft zelfs onbeantwoord mag blijven. ‘Delphine wil erkend worden vanwege haar identiteit, en omwille van de identiteit van haar kinderen. Ze is niet op zoek naar een plaatsje op de staatsieportretten.’