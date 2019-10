Reportage

Elke dag riskeren migranten in Zeebrugge hun leven: vier broers getuigen over

de levensgevaarlijke oversteek

24 oktober 2019 Lieven Bulckens, Yves Delepeleire, Jef Poppelmonde

Heel veel migranten die het Kanaal over willen, stranden in Zeebrugge. Nog elke dag riskeren migranten er de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. In het Engelse Essex zijn woensdag de lichamen van 39 mensen teruggevonden in een vrachtwagen die in Zeebrugge passeerde. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om migranten die in de handen zijn gevallen van mensensmokkelaars. Maar wat gebeurt er met zij die wel levend de overkant bereiken? En hoe kijken ze terug op hun gevaarlijke tocht? Een jaar terug spraken we vier Iraanse broers in Londen. In de video hieronder vertellen ze hun verhaal.