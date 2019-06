Best koude of warme dranken als het snikheet is?

De zomer laat zich goed kennen en de hitte doet menig mens puffen en zweten. Een ijskoud drankje lijkt dan vaak de verfrissing die je nodig hebt. Toch hoor je her en der dat het beter is om een kopje thee of een koffie in de plaats te drinken, want zo zou je lichaam net sneller afkoelen. Wat is het nu, warm of koud?

Hoe verlies je warmte?

Het begint met de vraag hoe je het snelst afkoelt. Voor het antwoord moeten we eerst het basisprincipe van de lichaamsthermostaat begrijpen. In rust ligt de ideale lichaamstemperatuur rond de 37 °C. Bij warm weer neemt je lichaam heel veel van de omgevingstemperatuur op, waardoor het brein de zweetklieren activeert om zo af te koelen. Dit gebeurt doordat het zweet verdampt en zo warmte (energie) uit de huid haalt, waardoor we afkoelen. In een erg vochtige omgeving verloopt dit verdampingsproces zeer slecht, druipt het zweet van je af en koel je dus weinig af. De omgevingsfactoren zijn dus belangrijk, maar het begint en eindigt allemaal met zweten.

Warm theetje of ijskoude cola?

De theorie gaat dan voort dat je door het drinken van warme dranken je lichaam doet denken dat het aan het opwarmen is. Het lichaam wilt dan terug naar de ideale temperatuur (37 °C) en zet het afkoelingsproces (hoofdzakelijk zweten) sneller in gang. Toch is ook dit afhankelijk van de omgevingsfactoren temperatuur en luchtvochtigheid en je lichaamstemperatuur zal ook niet lager eindigen dan die van voor het drinken van je theetje. Leuk weetje: pikant eten heeft hierbij hetzelfde effect als warme dranken, zoals mensen die vaak Indisch koken wel weten. Koude dranken hebben daarnaast een heel kort verfrissend effect, maar helpen dus niet om af te koelen. Te veel koude drank vertraagt trouwens de bloedsomloop, waardoor je nog minder snel afkoelt.

Water of bier?

Als je dan toch liever geen thee of koffie drinkt in de zomerse hitte, is het goed om te weten dat je alcohol en suikerrijke dranken best mijdt. Alcohol is vochtafdrijvend, waardoor het zweetproces enkel afneemt en je lichaam met de warmte blijft zitten. Dranken met veel suiker zorgen dan weer dat het lichaam alle calorieën en suikers moet afbreken, wat ook weer extra warmte genereert. De tijdelijke verfrissing gaat dus snel over in opwarming.

Geen sluitende theorie

Ondanks de theorie van de lichaamsthermostaat, brengt het drinken van koude of warme dranken geen gigantische temperatuurswissels teweeg. Je kan op een terrasje dus zonder zorgen bestellen wat je wilt, zolang je maar je 1,5 à 2 liter vocht per dag binnenkrijgt om genoeg te kunnen zweten. Schol!