Smeer ik mezelf nog in met zonnecrème?

Tijdens de zomermaanden zoeken we weer massaal de zon op. Daarmee neemt het risico op zonnebrand toe. Maar hoe kan u zich het beste wapenen tegen de schadelijke effecten van de zon?

Moet ik me insmeren of niet?

Ja, smeren maar. Zonnebrandcrèmes met een hoge beschermingsfactor beschermen uw huid tegen schadelijke UV-stralen. Door voldoende te smeren kan u dus huidkanker en vroegtijdige huidveroudering voorkomen. En dat is belangrijk, want met jaarlijks 37.000 nieuwe gevallen is huidkanker de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker in België.

Maar let op, zonnecrème werkt pas een half uur na het aanbrengen en moet om de twee uur opnieuw worden uitgesmeerd, welke factor u ook gebruikt. Ook als u gezwommen of gezweet heeft kan u best een nieuwe laag aanbrengen. Om een volwassen lichaam te beschermen tegen UV-stralen heeft u zes eetlepels zonneproduct nodig.

Hoe betrouwbaar is zonnecrème?

De meeste mensen gebruiken te weinig zonnecrème. De consumentenorganisatie Test-Aankoop raadt daardoor aan om een product te gebruiken met een hogere SPF-beschermingsfactor. Hoe hoger de SPF, hoe minder UV-straling de huid kan binnendringen.

In de winkel koopt u het best zonnecrème die beschermt tegen zowel de effecten van UVB-stralen - verantwoordelijk voor het verbranden van de huid - en UVA-stralen, die huidkanker veroorzaken. Niet alle zonneproducten beschermen tegen beide soorten stralen. U kunt deze informatie terugvinden op de verpakking of in deze lijst van Test-Aankoop.

Wat als ik gewoon in de schaduw blijf?

Er bestaat geen middel dat de huid echter voor de volle 100 procent beschermt. Daardoor is het een goed idee om tijdens de warmste uren van de dag, de schaduw op te zoeken of kleding te dragen.

Maar ook onder een parasol of boom kan u door weerkaatsende UV-stralen zonnebrand oplopen. Gebruik dus ook in de schaduw voldoende zonnecrème. Kleren bieden echter de beste bescherming tegen de zon.

Maar zonnecrème is toch schadelijk voor het milieu?

Inderdaad, alle zonnecrèmes vervuilen het water als u ermee gaat zwemmen. Oxybenzone, een veelvoorkomend ingrediënt in vele zonneproducten, brengt schade toe aan koraalriffen. De chemische stof verbleekt het koraal en verstoort de groei ervan.

Er bestaan echter ook milieuvriendelijke zonnecrèmes, namelijk met minerale zonnefilters in plaats van chemische filters.

Oké, insmeren dus! Mag ik dan mijn restje zonnecrème van vorige zomer nog gebruiken?

Waarschijnlijk niet, want zonnecrème heeft een houdbaarheidsdatum. Op de verpakking kan u zien hoe lang uw zonnecrème nog houdbaar is na opening. Na die datum wordt het product minder betrouwbaar en beschermt het niet langer tegen schadelijke UV-stralen. Het is dus een goed idee om elke twaalf maanden uw tube te vervangen.