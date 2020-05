Via het werk ben ik deelbewijshouder van een aantal beleggingen. Ik kreeg hiervoor een attest waarop staat dat er dividenden werden uitgekeerd in 2019: Het gaat over 14,32 euro en 9,5 euro. Moet ik dit nog ergens aangeven? Of is zo'n laag bedrag vrijgesteld?

Op een gering dividendinkomen hoeft geen belasting betaald te worden. De eerste schijf van 800 euro aan dividenden is namelijk vrijgesteld. In principe wordt er wel roerende voorheffing ingehouden ...