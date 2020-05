Ik had in Portugal 20 jaar een bedrijf en betaalde er elk jaar vennootschaps- en personenbelasting. De wedde in de vennootschap die ik elk jaar ontving heb ik in België nooit aangegeven. Sinds 2015 doe ik in België een aangifte voor niet-inwoners, waar mijn pensioen en huurinkomsten belast worden. Nu is mijn bedrijf verkocht, en in Portugal heb ik de meerwaardebelasting betaald. Ik wil nu het kapitaal overbrengen naar België. Moet ik daarop nog bijkomende belastingen betalen?

Het lijkt erop dat u in het verleden aan al uw fiscale verplichtingen in België (en Portugal) voldaan hebt. Omdat u toen in Portugal werkte en woonde, was uw beroepsinkomen daar belastbaar. Een priv ...