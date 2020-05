Sinds vorig jaar wonen we in een nieuwbouwwoning. Ongeveer 8 procent van de oppervlakte dient als bureauruimte. ik werk 2 à 3 dagen per week van thuis uit, mijn partner ook minstens 1 dag per week. De voorbije drie jaar betaalden we al 25.000 euro aan erelonen voor onze architect. Hoe kunnen we die kosten (deels) recupereren als beroepskosten?

Niet alleen de kosten van de architect kan je inbrengen als beroepskosten. Eigenlijk gaat het om alle kosten voor de woning (afschrijving, financiering, verwarming, elektriciteit, onderhoud…). ...