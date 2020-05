Mijn partner beschikt over een eigen woning waarvoor ze een lening afbetaalt waarop in principe de woonbonus van toepassing is. Maar als doctoraatsstudente heeft ze geen belastbaar beroepsinkomen. Ik heb dat als wettelijk samenwonende partner wel, maar betaal de lening niet mee af. Kan ik, aangezien we een gemeenschappelijke aangifte indienen, haar attest in mijn kolom inbrengen en zo van de woonbonus genieten?

De doctoraatsbeurs van uw partner kan inderdaad belastingvrij worden toegekend. Is dat zo, dan levert de woonbonus haar geen belastingvoordeel op, want geen belastingvermindering zonder belasting.

Het ...