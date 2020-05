<noiframe><ul id="questions"><li>Vergeet het gedoe met elektronische identiteitskaart. Voortaan kun je ook op tax-on-web inloggen dankzij een app. Onder welke naam vind je die terug in de appstores?</li><li>De brief omvat in totaal 849 codes. Maar de doorsnee gebruiker (ruim acht op de tien Belgen) heeft er maar zoveel nodig:</li><li>Belangrijk bij je aangifte: zorg dat ze op tijd is ingediend. Wanneer moet je alles aan de fiscus bezorgen?</li><li>Voor welke categorie mensen is de belastingvrije som dit jaar opgetrokken?</li><li>Wie kan je fiscaal overigens NOOIT ten laste nemen?</li><li>Geld verdiend door bitcoins te kopen? De fiscus beschouwt dit...</li><li>Voor welk transportmiddel kun je het hoogste bedrag per kilometer inbrengen als beroepskost?</li><li>De regelgeving voor de zogenaamde deeleconomie is vorig jaar aangepast. Hoe moet u de inkomsten die u in december haalde uit erkende platformen als Flavr of Listminut aangeven?</li><li>Na het indienen merk ik dat ik een fout heb gemaakt: ik heb een fiscaal aftrekbare gift niet ingebracht. Hoe breng ik dit in orde?</li><li>En voor wie het overweegt niets in te dienen: wat riskeer je als je herhaaldelijk 'vergeet' je aangifte in te dienen?</li></ul></noiframe>