Nippen aan cocktails of uitgebreid zonnen zit er voor zwangere vrouwen niet in op deze warme zomerdagen. Tel daar nog een stel opgezwollen voeten en een lichaam dat hardnekkig weigert af te koelen bij op en u hebt het recept voor een pufferig vermoeiende week.

Zwangere lijven hebben er net iets meer moeite mee om de warmte van de zomerzon weer kwijt te raken. Wie in de zon zit, merkt er dan ook vaak snel de gevolgen van: u krijgt het sneller benauwd, of wordt makkelijker rood of misselijk. Acht tips voor wie deze week een bolle buik door de hittegolf moet navigeren.

Vermijd de middagzon

Blijf tussen 11 en 17 uur uit de zon, en zorg voor bescherming wanneer u zich in de zon begeeft. Sommige vrouwen krijgen door de zon tijdens hun zwangerschap een ‘zwangerschapsmasker’. Dit zijn harder gepigmenteerde vlekken in het aangezicht, waardoor het lijkt of u slechts plaatselijk gebruind bent. Een hoed en zonnemelk met een hoge beschermingsfactor zijn dus geen overbodige luxe.

Drink voldoende

Sowieso hebt u meer nood aan hydratatie dan wanneer u niet zwanger bent, maar op de warmste dagen mag u uw dagelijkse dosis nog wat opkrikken. Vermijd frisdranken, en drink voldoende water. Wacht ook niet tot u dorst hebt om te drinken en zorg dat uw drankjes niet al té koud staan.

Eet minder zout

Ga eerder voor vochthoudende dan voor zoute voeding en hou de maaltijden licht. Eet desnoods verschillende keren om dezelfde hoeveelheden binnen te krijgen.

Zoek afkoeling

Zoek de schaduw op als u zich buiten bevindt en probeer ook binnen uw lichaamstemperatuur wat lager te krijgen. U kunt uw voeten in een voetbadje stoppen, uw polsen even onder de kraan houden, of een vochtig doekje op uw voorhoofd leggen. Zorg er telkens voor dat het water niet al te koud is.

Zoek het water op

Een koele duik in het zwembad kan voor broodnodige afkoeling zorgen. Zwemmen is de sport bij uitstek voor bolle buiken, omdat uw bewegingen door het water minder belastend zijn voor de spieren. Ook een frisse douche kan zo nu en dan voor verkoeling zorgen.

Doe het rustig aan

Probeer uw inspanningen te beperken en wat gas terug te nemen. Uw hart draait al overuren tijdens de zwangerschap, bij deze hitte hebt nog een hoger risico op duizeligheid of benauwdheid. Vraag dus tijdig hulp aan vrienden of familie en voel u zeker niet schuldig als u wat meer rust neemt en hen in uw plaats aan het werk zet.

Probeer slaap te stelen

’s Nachts komt u minder aan slapen toe dan uw gemiddelde medemens, maar deze week hebt u het nog moeilijker. Probeer daarom overdag wat dutjes te doen of te gaan liggen. Op die manier wordt de hittegolf ook meteen wat draaglijker.

Pas uw kledij aan

Hoewel grijs en zwart bijzonder geliefde kleuren zijn in de rekken met zwangerschapskledij, hebt u meer aan lichte kleuren in de zomer. Kies ook voor natuurlijke stoffen zoals katoen, en vermijd synthetische varianten.