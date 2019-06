Vijf waterijsjes om de hittegolf te trotseren

Ze zijn lekker, fris, gezond en in een handomdraai klaar. Met deze vijf waterijsjes bent u klaar om de meest tropische temperaturen te trotseren.

1. Aardbeien-limonade waterijsje



Een recept van Made by Ellen

Ingrediënten:

- aardbeien, in plakjes

- geconcentreerd vruchtensap

Bereiding:

Schenk water bij het vruchtensap tot je de juiste verhouding verkrijgt. Doe een paar plakjes aardbeien in het vormpje. Schenk het sap erbij tot aan de rand en voeg nog een paar plakjes aardbei toe. Zet het vormpje in de houder en steek het stokje erin. Vries in.

2. Icepops van watermeloen



Een recept van Culy

Ingrediënten (voor zes ijsjes):

- 500 gram verse watermeloen, in stukjes

- 60 ml koud water

- 1 eetlepel vers geperst citroensap

- 6-8 muntblaadjes

- suiker of agavenectar (optioneel)

Bereiding:

Meng alle ingrediënten in een blender en pureer tot een gladde massa.

Doe het mengsel in de vormpjes en vries tot ze bevroren en hard zijn en gemakkelijk uit het vormpje loskomen.

3. Superfruit waterijsjes



Een recept van fressnapf

Ingrediënten:

- 2 kopjes kiwi

- 2 kopjes mango

- 2 kopjes aardbei

- 2 kopjes meloen (optioneel)

Bereiding:

Mix het fruit per soort met een beetje water tot je vier keer een 'vruchtpulp' verkrijgt. Neem er een vormpje bij en lepel er verschillende lagen fruit in, beginnend met kiwi, dan mango, dan aardbei, of in de combinatie die je wilt. Vries in en klaar!



4. Yoghurtijsjes met blauwe bessen



Een recept van Love to cook

Ingrediënten:

- vanilleyoghurt

- 2 kopjes blauwe bessen

- 1 eetlepel honing

Bereiding:

Mix de yoghurt, de bessen en de honing in de blender tot een gladde massa. Giet in de ijsvormpjes en vries in.



5. Kiwi met gember



Een recept van modernehuisvrouw.nl

Ingrediënten:

- 150 gram witte basterdsuiker

- 250 ml water

- 50 gram geraspte gemberwortel

- 5 geschilde kiwi's

Bereiding:

Verwarm de suiker met het water. Voeg de gember toe en kook gedurende 1 minuut. Laat het mengsel afkoelen.

Pureer de kiwi's en voeg ze toe aan de siroop. Giet het mengsel in de vormpjes en vries in.