Zo beschermt u zichzelf tegen de hittegolf

De temperaturen klimmen de komende dagen langzaam omhoog, tot ver boven de grens die voor de meesten als aangenaam wordt aanvaard. Het is dus geen overbodigheid om volgende tips in de praktijk te brengen tot de hittegolf opnieuw van het toneel is verdwenen.

LICHAAM

1. Op dagen als deze heeft u een excuus om weinig te ondernemen. Vermijd sowieso hevige inspanningen tussen 11.00 en 17.00 uur en probeer u zo weinig mogelijk bloot te stellen aan de zon. Wie toch wil sporten, doet dat in een koele binnenruimte, zéker als de ozondrempel overschreden wordt.

2. Wie toch buiten komt, smeert zijn huid in met zonnecrème, liefst met een zo hoog mogelijke beschermingsfactor. Vergeet u niet elke twee uur opnieuw in te smeren - ook na het zwemmen en bij hevige transpiratie - en bedek ook uw hoofd met een zonnehoed of pet. Houd kleine kinderen al helemaal uit de zon.

3. Drink de hele dag door water (zelfs vóór u dorst heeft), en in totaal minstens twee liter per dag, om goed gehydrateerd te blijven. Het is nodig om uw vochtbalans op peil te houden, aangezien we meer transpireren dan normaal.

Neem uw water overal mee, in de auto en op de trein. Schrap cafeïne en alcohol van het menu, aangezien deze net een vochtafdrijvend effect hebben. Laat de ijsblokjes maar in de diepvriezer zitten: die bezorgen uw hersenen een verkeerd signaal van afkoeling, waardoor u het net extra warm gaat krijgen.

4. Draag lichte en luchtige kleding, bij voorkeur van katoen of linnen. Ook satijn geeft een aangenaam verkoelend effect. Ook een hoofddeksel kan van pas komen. Vergeet evenwel geen trui of shawl bij de hand te hebben wanneer u onverwacht in een ruimte met airconditioning belandt. Een verkoudheid is er snel bij.

5. Toch nog te warm? Leg een natte handdoek, washandje of ijszak in uw nek of op het hoofd, en stop uw voeten in een emmer koud water. Of, laat gedurende tien seconden koud water over uw polsen lopen. Wapperen met een magazine is geen goed idee: door die kleine inspanning zult u het net warmer krijgen.

6. Ook al heeft u geen echt hongergevoel, toch is het belangrijk dat u goed blijft eten. Laat bovendien de waarschuwingen van te zout eten even voor wat ze zijn: het is belangrijk om het verloren zout aan te vullen. Kies voor frisse salades, koude schotels en fruit zodat u de oven en het fornuis niet nog meer warmte laat produceren.

HUIS

7. Houd ramen en deuren, gordijnen en rolluiken van uw huis gesloten tussen zonsopgang en zonsondergang, zo kunt u de warmte tot twintig procent terugdringen. Opgelet met zwarte zonnewering, want die kan het huis net nog meer opwarmen. Gooi de ramen pas open als het buiten frisser is dan 25 graden, ook al moet u wachten tot ’s avonds laat. Zet dan meteen zo veel mogelijk ramen open, zodat het kan tochten.

8. Probeer zo weinig mogelijk elektrische apparaten te gebruiken: computers, stofzuigers en (af)wasmachines produceren meer warmte dan u denkt. Eén elektrische machine die u wel volop mag gebruiken is de ventilator.

Eens het buiten merkbaar koeler is, kunt u een ruimte verfrissen door het raam open te zetten en de ventilator te gebruiken, die u naar de gang richt. Deze zal de warme lucht uit de kamer verdrijven en plaats maken voor koelere lucht.

9. Nog een tip voor de ventilator: zet een bakje met ijskoud water voor het apparaat, zodat de dampdruppeltjes verspreid worden in de ruimte voor extra koelte, genoeg om in slaap te vallen. Voor een sterker effect plaatst u ingevroren waterflessen voor de ventilator, maar zorg er dan wel voor dat u het ontdooide water kunt opvangen.

10. Vul een sok of katoenen zakje met rijst en plaats die enkele uren in die diepvriezer. Leg die even voor het slapengaan in bed voor frisse lakens. Wie plaats genoeg heeft in de koelkast, kan ook zijn lakens en/of hoofdkussen (met een plastieken zak rond) even in hun geheel laten afkoelen.

RISICOGROEPEN

11. Ga langs bij ouderen die alleen wonen en bied hen hulp aan, bijvoorbeeld met bovenstaande tips om hun woning koel te houden.

12. Houd uw kinderen nauwlettend in de gaten: bescherm hen tegen de zon, maan hen aan om veel te drinken en geef hen gezonde snacks zoals zelfgemaakte waterijsjes van fruit. Laat hen nooit, zelfs niet voor enkele minuten, achter in een geparkeerde wagen of een andere warme plek.

HUISDIER

13. Dat laatste geldt uiteraard ook voor uw huisdieren. Zorg er bovendien voor dat katten en honden een koele plaats kunnen opzoeken en plaats hokken van konijnen, knaagdieren of vogels niet in de zon.

Vergeet niet dat honden enkel kunnen zweten aan de poten en door hevig te hijgen. Geef uw viervoeter daarom een zwembad, verplicht hem veel te drinken en in de schaduw te liggen. Naakthonden en -katten moeten uiteraard ingesmeerd worden met zonnecrème.