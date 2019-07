Bent u al zo lang in de vakantiestemming dat u niet kon of wou denken aan uw belastingaangifte? Er is nog geen man overboord: met deze tips kunt u nog voor donderdagavond 11 juli alles doorsturen aan de fiscus, zonder daarbij iets belangrijks over het hoofd te zien.

1. Zorg dat u kunt inloggen

Voor de papieren aangifte bent u sowieso te laat, die moest al op 28 juni binnen zijn. Maar tax-on-web gebruiken is zeker geen nadeel. Wel zal u moeten kunnen inloggen ...