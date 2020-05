Zit u met een vraag over uw belastingaangifte? De Standaard helpt

U zit met een bepaald probleem over uw belastingaangifte? De Standaard en Wolters Kluwer helpen u graag verder.

U weet niet of bepaalde kosten in aanmerking komen als beroepsuitgaven? U weet niet of een bepaald familielid al of niet ten laste is? Of u hebt er geen idee van wat met een bepaalde code uit de aangifte bedoeld wordt?

Geen nood. In het belastingdossier van De Standaard zult u op veel van de meest voorkomende vragen een antwoord vinden.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden ook meest voorkomende en meest pertinente vragen die lezers hebben gesteld. U kunt hieronder uw vraag doorgeven, en de belangrijkste worden in deze rubriek beantwoord. Door het grote aantal gestelde vragen kunnen helaas niet alle individuele vragen apart worden behandeld.