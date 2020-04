V.A.E.- Abu Dhabi: Lockdown Town

Wat ten tijde van mijn laatste artikel nog science-fiction leek en enkel in films kon gebeuren, is tegenwoordig helaas de harde realiteit geworden voor bijna de hele wereld. Grenzen werden wel degelijk gesloten, vliegtuigen staan aan de grond en kinderen krijgen hun lessen online aangeboden via de computer, elk apart in hun eigen huis. Ook bij ons zijn inmiddels de winkels, restaurants, bioscopen, zwembaden en zelfs stranden gesloten

Onze kinderen hadden hun twee weken Spring break zodra de scholen gesloten werden. Dit gaf de leraars en de scholen de tijd om alles voor te bereiden voor de e-learning, of continuous learning zoals onze school het wil noemen. Onze kinderen moeten om 7.50u online hun aanwezigheid aanduiden en om 8u vangen de online lessen aan tot 13u. Hetzelfde lesrooster wordt aangehouden maar de lesduur wordt ingekort. Via Teams spreekt de leerkracht de kinderen toe en verricht werk moet door de studenten ge-upload worden, desnoods via een foto van hun schrift. Ze moeten ook nog steeds taken maken zoals vroeger dewelke ze nog steeds gewoon moeten uploaden op Managebac, een platform dat al verschillende jaren gebruikt wordt op de school. Hier worden rapporten meegedeeld, leerstof, agenda, taken en dergelijke.

Straks heeft mijn jongste dochter van 12 een mondelinge toets Frans. De ouder moet erbij aanwezig zijn zodat die mee toezicht kan houden dat er niet gespiekt wordt. Mijn oudste dochter heeft volgende week ook een toets. Die zal afgenomen worden via exam.net. Het is dan onmogelijk om van scherm te wisselen op de computer. Uiteraard kunnen ze nog via hun telefoon opzoekingen doen, maar daarmee benadelen ze uiteindelijk enkel zichzelf. Voor de laatstejaars IB werd er beslist om geen examens in te richten en hun eindrapport te baseren op hun verwachte punten en scores doorheen het jaar.

Ik hoor de ouders zich in België zorgen maken over de manier waarop de scholen nieuwe leerstof gaan kunnen aanbieden via de pc, maar bij ons wordt dit al bijna drie weken gedaan zonder problemen. Ik moet hen ook met niets helpen, ze doen het helemaal zelfstandig. Toegegeven, onze kinderen zijn het gewoon om voor elke les hun pc te gebruiken en in het I.B. leren ze misschien wat meer zelfstandig te werken, maar onderschat de studenten niet. Ieder kind van deze generatie is veel handiger dan zijn ouders met computers en technologie. En ook de leerkrachten zullen snel de switch maken. Sommige leerlingen in België hebben misschien geen computer te hunner beschikking en dat is inderdaad een probleem. Ik hoop dan dat de overheid en de scholen samen pc’s kunnen uitlenen aan die studenten.

In de V.A.E. werd vorige week de beslissing reeds genomen om alle scholen in het land gesloten te houden tot en met het einde van dit schooljaar begin juli. Dadelijk kwam het debat op gang of ouders dan wel de volledige dure kosten voor Term 3 moesten betalen. Na een week beraad werd voor onze school beslist dat ouders 20% korting krijgen op het schoolgeld voor de laatste term. Vele mensen vallen ook hier terug op lagere lonen aangezien bedrijven snoeien in hun kosten.

Nu de scholen toch gesloten blijven en de kinderen hun lessen online kunnen volgen, zouden wij in theorie naar huis kunnen vliegen en daar enkele maanden zitten tot de scholen weer zullen openen in september. Sinds deze week organiseren Etihad en Emirates ook enkele outbound vluchten naar enkele steden waaronder Brussel. Het probleem is dat er nog geen terugvluchten bestaan op dit moment. Mijn echtgenoot zou dus niet op bezoek kunnen komen en hier dus misschien maandenlang helemaal alleen zitten. Dat gaan we dus niet doen.

De VAE had gisteren 2359 bevestigde gevallen van Covid-19, 12 doden en 186 mensen genezen verklaard. Er zijn verschillende drive-through test centers opgericht en daarom stijgt het aantal gevallen sindsdien. Tussen 20u en 6u mogen we niet buiten komen. De stad wordt dan gedesinfecteerd. De meeste mensen werken van thuis uit. Mijn echtgenoot gaat nog naar het werk en klanten, maar er is bijna niemand meer fysiek aanwezig. Mondmaskers worden aangeraden in supermarkten en apotheken, de enige plaatsen waar we nog heen kunnen en mogen. In het Emiraat Dubai zijn de maatregelen sinds deze week aangescherpt. Daar gaan ze nu gedurende twee weken dag en nacht desinfecteren en mag niemand meer buiten, tenzij je online een permit aanvraagt om naar de supermarkt te gaan, apotheek of dokter.

Succes aan iedereen en stay safe!