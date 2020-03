Ook hier in de Emiraten voelen wij de impact van het COVID-19 virus. De scholen werden voor een maand gesloten, alle naschoolse activiteiten werden van de ene dag op de andere stop gezet en aan de burgers werd gevraagd om af te zien van alle niet essentiële buitenlandse reizen.

Woensdag 4 maart, 6 u ’s morgens, mijn wekkerradio loopt af. Nog voor ik mijn benen over de rand van mijn bed sla om mezelf uit mijn heerlijk slaapnest te hijsen, vertelt mijn echtgenoot, die reeds op zijn telefoon de online krant aan het lezen was, dat de scholen in de Emiraten vanaf zondag allen gesloten zullen worden voor een maand. Nog nooit was ik zo snel wakker zonder eerst een lekkere kop koffie gekregen te hebben. Wablief!?

Ik had de bui wel al ergens voelen hangen natuurlijk. Een dag eerder had de school een email gestuurd naar alle ouders met de mededeling dat alle schooldirecteurs in Abu Dhabi samen waren geroepen voor een meeting omtrent de "school's readiness" in het geval dat de overheid zou oproepen tot een sluiting van de scholen. We werden in die email gerust gesteld dat onze school beschikte over handige platformen voor e-learning en er zeker gezorgd kon worden voor de continuïteit van het onderwijs. Maar wie had gedacht dat de Spring break van datum veranderd zou worden?

Abu Dhabi Education and Knowledge, het ministerie van onderwijs in Abu Dhabi, besliste om de twee weken durende spring break die normaal gezien zou starten op zondag 29 maart tot en met zaterdag 11 april, drie weken naar voor te verschuiven, waardoor onze vakantie plots binnen de drie dagen zou starten. Deze twee weken vakantie zullen dan gevolgd worden door twee weken van e-learning waarbij de leerlingen thuis aan hun pc zullen zitten en online les zullen krijgen. Onze twee jongste kinderen van 11 en 14 jaar zullen effectief online moeten zijn tijdens de lesuren anders zullen ze als afwezig opgegeven worden. Onze oudste dochter zit in grade 11, het voorlaatste jaar dus, en zou de leerstof zelfstandig mogen verwerken met mogelijkheid tot hulp van de leerkrachten. Meer uitleg en meer duidelijkheid hieromtrent moet nog meegedeeld worden.

De leerkrachten zijn tijdens deze twee weken druk bezig met de e-learning voor te bereiden. De scholen en schoolbussen worden allemaal grondig ontsmet in deze periode. In de malls hangen aan elke lift bakjes met hand sanitiser en in elke winkel staat er ook aan de kassa ontsmettende gel.

De maatregelen gooien roet in het eten van alle inwoners. Iedereen moet plannen wijzigen, aanpassen en oplossingen bedenken. Het is voor niemand leuk maar iedereen blijft kalm en respecteert de beslissingen. Iedereen beseft dat het in ieders belang is de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te perken. Vele mensen hadden buitenlandse reizen geboekt voor de nakende vakantie. Zo ook wij. Eerst dachten we tijdens deze nieuwe spring break dan een week te gaan skiën in Zwitserland, maar de overheid vraagt om niet naar het buitenland te reizen als het niet nodig is. De lijst met ‘Restricted travel countries’ bevat momenteel ‘Zwitserland’ nog niet maar de situatie kan dagelijks veranderen. Het zou heel moeilijk zijn voor mijn echtgenoot om zijn job vanuit thuis-quarantaine uit te moeten oefenen. Wie weet worden trouwens de grenzen gesloten en geraken we niet meer binnen… Iemand die we kennen die in Abu Dhabi woont maar voor het werk naar Saudi moest, heeft nu moeite om terug te geraken aangezien Saudi de grenzen sluit voor bepaalde landen en vluchten naar de UAE stop zet. De man zal nu eerst naar Jordanie moeten vliegen en dan van daaruit terug naar Abu Dhabi.

Bijgevolg zullen wij vakantie in eigen land vieren, mooi toch hoe de Hollanders dit zeggen, noodgedwongen een Corona-staycation. Gelukkig is de temperatuur nog aangenaam en wonen wij hier graag.