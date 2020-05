Illustratrice en designer Klaartje Busselot zet met het project #shopyourlocalonline haar favoriete Belgische labels en lokale handelaars in de kijker. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Witte laarsjes van Morobé. Ik was er verliefd op maar dacht, zo'n fuck me-botjes dat is niets voor mij. Maar ik had ...