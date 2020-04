Make-upartiest Peter Philips werkt voor gerenommeerde magazines als 'Vogue' en 'W Magazine', gekende ontwerpers Dries Van Noten en Raf Simons, en is creatief directeur bij Dior Make-up. Maar wat hangt er in zijn kledingkast? Dit zijn alvast zijn stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Geen kledingstuk, wel kunst: een schilderij en keramiek van Andrée en Michel Hirlet. Ik was in New York aan het rondwandelen in de gallery ...