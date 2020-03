Het Belgische modemerk Thelma & Louise pakt uit met een capsulecollectie ontworpen door actrice en presentatrice Bieke Ilegems. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een warme, dikke, maar toch elegante winterjas in leder van Rudsak, een koopje dat ik vond in New York. Ik ben blij met de jas en met de herinneringen ...