Het kledingmerk Eat Dust bestaat tien jaar, en dat wordt gevierd. Met een boetiek in de Antwerpse Volkstraat die deze week de deuren opent. Aline Walther, designer van de vrouwelijke tegenhanger Girls Of Dust deelt haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een klein nylon tasje van Bags in Progress, gekocht bij de multimerkenboetiek Onion in Bangkok. Het is heel licht en perfect voor mijn telefoon ...