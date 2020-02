De Belgische artieste Nina Minnebo is artist in residence in het Limburgse outletdorp Maasmechelen Village. Nog tot zondag 23 februari stelt ze er haar kleurrijke werk te toon. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een paar rode Vans-sneakers, een samenwerking met het Amerikaanse streetwearlabel Rhude. Het zijn eigenlijk mannenschoenen. ...