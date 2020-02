Ophelia Debisschop startte in 2015 met haar eigen lingerielabel, Ophelia Lingerie, handgemaakt in België. Ze organiseert in haar atelier regelmatig lingerie workshops. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Toen ik vorige maand in Parijs was, heb ik twee jurken gekocht. Het was lang geleden dat ik nog eens de tijd nam om te winkelen, dus dat was genieten ...