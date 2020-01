De Belgische Eef Vicca is Vice President bij Factory PR, één van de grote communicatiebureaus op het vlak van mode en innovatie in New York. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een zwarte, nylon winterjas met grote rode veters door de mouwen getrokken en een grote kap. Lekker oversized zodat ik er een dikke trui onder kan dragen ...