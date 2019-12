Mixoloog Hannah Van Ongevalle is mede-eigenaar van de de cocktailbar The Pharmacy, het opleidingscentrum voor horecamedewerkers The Motel en het cateringbedrijf Tipsy Cake. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een lange, donkerblauwe oversized regenjas van Prada en een oversized hemd van Mulberry: een vervroegd verjaardagscadeautje voor mezelf dat ...