'Er zijn te veel stijltips, trends en stijliconen om te volgen. Doe gewoon je goesting'

Met hun kledinglabel Very Important Animals zamelen de zussen Charlotte en Anneleen Kegels geld in voor de bescherming van wildleven in Afrika. Een deel van de opbrengst van elk verkocht stuk wordt gedoneerd aan National Park Rescue, een organisatie die de strijd aangaat tegen stropers. Op 28 november organiseert het label een evenement om geld in te zamelen, en vanaf 16 december is er een pop-up in de Antwerpse Nationalestraat. Dit zijn alvast de stijlgeheimen van Charlotte.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een heerlijk warme, zachte trui van LN Knits, het modelabel van mijn zus Ellen, die goed van pas komt met deze winterse temperaturen. LN ...