Actrice en muzikante Tine Reymer lanceert vrijdag haar gloednieuw pop noir-album 'Rebel heart'. Op 11 november stelt ze het album voor in de Antwerpse Roma, op 17 november in AB in Brussel. Dit zijn alvast haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een oversized, zwarte sweater met een print van een volle maan en drie huilende wolven, van Designers Remix Charlotte Reskilden. Een beetje trashy ...